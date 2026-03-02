Kripto paraya vergi dönemi başlıyor: TBMM’ye sunulan teklifin tüm ayrıntıları belli oldu!

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, kripto varlık işlemlerine ilişkin yeni vergi düzenlemelerini içeriyor. Teklif kapsamında, kripto varlık satış ve transferlerinden “kripto varlık işlem vergisi” alınacak ve vergi oranı on binde 3 olarak belirlenecek. Vergiyi doğuran olay kripto varlığı satmak veya transfer etmek olacak ve mükellef kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak.

VERGİ BEYANI VE ÖDEME SÜRECİ

Bir aya ait kripto varlık işlem vergisi, izleyen ayın 15’i akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilip ödenecek. Düzenlemede kripto varlık tanımlamaları açısından Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerli olacak. Cumhurbaşkanı, vergi oranını sıfıra kadar indirebilecek veya beş katına kadar artırabilecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise uygulanacak usul ve esasları belirleyecek. Bu hüküm, düzenlemenin yayımından itibaren ikinci ay başında yürürlüğe girecek.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA EK MADDE

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Kripto varlıkların vergilendirilmesi” maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi platformlarda yapılan işlemlerden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yüzde 10 oranında vergi tevkifatı uygulanacak. Gerçek ve tüzel kişiler, tam veya dar mükellef olmaları fark etmeksizin tevkifata tabi olacak.

TEVKİFATTA UYGULAMA DETAYLARI

Kripto varlık alım satımlarında ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanacak ve komisyon ile işlem vergileri matraha dahil edilecek. Aynı tür varlıklar için birden fazla işlem yapılması halinde tek işlem olarak değerlendirilecek ve zararlar takvim yılı sınırları içinde mahsup edilecek. Platformlar dışında yapılan işlemler ise yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

PLATFORMLARIN SORUMLULUĞU

Kripto varlıkları aracılık eden platformlar, elde ettikleri bilgileri ve tevkif ettikleri vergileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen beyanname ile tevkifat dönemini izleyen ayın 26’sına kadar vergi dairesine bildirecek ve ödeyecek. Cumhurbaşkanı, tevkifat oranlarını ve uygulanacak kriterleri ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleyebilecek. Bu düzenlemeler de yayım tarihinden itibaren ikinci ay başında yürürlüğe girecek.