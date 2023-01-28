kripto piyasası bu yıl neredeyse düşüş yaşamadı: Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 07:00

2021 yılının Kasım ayından bu yana düşüş sürecine giren ve son bir yılda birçok şoku atlatan kripto para piyasası yeni yıla umutla başladı. 2023’ün ilk gününden bu yana istikrarlı ivmesi ile kayıpları telafi etmeye çalışan kripto para piyasası ocak ayının genelinde neredeyse düşüş yaşamadı.

Tatsız bir yılın ardından özlenen bir yükseliş yakalayan ve yaklaşık üç haftada yüzde 40’ın üzerinde getiri sağlayan lider kripto para birimi Bitcoin, tüm sektörün nefes almasını sağladı. Bitcoin ile birlikte Ethereum da yüzde 40’ın üzerinde getiri sağladı.

Birçok altcoinde yıl başından bu yana yaşanan hareketler yüzde 100’ü aşarken, kripto paralar ocak ayının en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

PEKİ NE DEĞİŞTİ?

Peki 2022 yılı boyunca birçok şok ve kriz atlatan, eski günlerinden çok farklı fiyatlamalar yaşayan kripto para piyasasında ne oldu da 2023 itibariyle yeni bir sayfa açtı. Öncelikle yılbaşından bu yana yaşanan rallinin birden fazla sebebi bulunmakta ve genel resme bakmakta fayda var. Kripto para piyasası her ne kadar kendisine ait bir ekosisteme ve teknolojik altyapıya sahip olsa da küresel finans sisteminin bir parçası konumunda. Kripto para piyasasının özellikle ABD ekonomisine endeksli parametrelerle paralel ilerlediğini söyleyebiliriz. Amerikan ekonomisi iyiye gittikçe, oradan gelen olumlu sinyaller piyasalara pozitif olarak yansıyor. ABD’de 2023 ile ilgili faiz ve resesyon beklentileri, son açıklanan enflasyon ve büyümeye ilişkin öncü göstergeler ile bir miktar iyileşme kaydetti. Halihazırda ABD ekonomisinin beklendiği kadar kötü durumda olmaması, sert resesyon beklentilerinin törpülenmesi ve enflasyonun düşüş trendine girmesi FED beklentilerini zayıflattı. Şubat ayında faiz artış hızını 25 baz puana düşürmesi beklenen FED’in mart ayından itibaren faiz artış döngüsüne son vermesi bekleniyor.

FTX tarafından gelen olumlu sinyaller ve dipten tepki alımlarıyla kripto para piyasası bu dönemde küresel piyasaların da desteğini arkasına almayı başardı. Böylece 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, 23.400$ seviyelerine kadar yükselmiş oldu.

YILIN DEVAMINDA NELER OLABİLİR?

Yeni yıl kripto paralar için gayet olumlu başlasa da 2023 birçok sorunla baş edilmesi gereken bir sene olacak. Piyasa, 2022’ye kıyasla fiyatların daha doğru oluştuğu ve normalleşme beklendiği bir senaryoya sahip olsa da riskleri göz ardı etmemek gerekiyor. Biliyoruz ki kripto paraların performansı küresel piyasaların performansına ve genel ekonomiye oldukça duyarlı. Bu açıdan 2023 yılında da Bitcoin liderliğindeki birçok kripto paranın fiyatı ekonomik gelişmelere göre şekillenecek. Bu yüzden yıl içerisinde yüksek oynaklık (volatilite) görme ihtimalimiz yüksek.

Özellikle enflasyon tarafında önümüzdeki dönemde yaşanabilecek atalet, yani yapışkanlık problemi baş gösterebilir. Bu olursa da Amerika Merkez Bankası FED, piyasanın bugünlerde satın aldığı iyimser fiyatlamanın tersine söylemler ve eylemler gerçekleştirebilir, sıkı duruşa şahin mesajlarla devam edebilir. Bu bir risk. Nitekim biz 2023 yılının genelinde faiz-enflasyon ve resesyon olmak üzere 2 küresel ekonomik gündem başlığı ile regülasyonlar ve borsa bilançoları olmak üzere 2 kripto para piyasasını ilgilendiren başlıklara odaklanabiliriz. Her ne kadar piyasada düşüş veya yükseliş yönlü tahminler paylaşan analistler olsa da veri odaklı hareket etmekte fayda var. Bu alanlarda gerçekleşecek her türlü gelişme kripto para piyasasının yönünü belirlemede aktif olarak yer alacaktır.