Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (23 Ocak 2023)

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:25

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 11:25

Küresel ekonomi enflasyonla mücadelesini sürdürürke ons altın güç kazandı, petrol fiyatları düştü. Bununla birlikte Fed ve ECB'den faiz indirimine yönelik gelen mesajlar beklentiyi artırdı. Bunların yanı sıra kripto para piyasalarında yükseliş sürüyor.



Kripto para piyasalarında hacim yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.

BITCOIN (BTC) NE KADAR OLDU?

Lider kripto para birimi Bitcoin'in 23 bin dolar sınırını aşması diğer kriptoları da hareketlendirdi. Bitcoin gün içinde en düşük 22 bin 292 seviyesini en yüksek de 23 bin 78 doları gördü. BTC, yeni haftanının ilk gününde 22 bin 721 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM DA YÜKSELDI

Uzun süredir düşüş eğilimi içerisinde olan Ethereum ise yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Ethereum gün içinde en düşük 1608 dolar, en yüksek ise 1663 dolar seviyesini gördü.