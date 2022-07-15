Kripto piyasasına bir batan daha eklendi: Celcius da iflas bayrağını çekti

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:00

Dünyanın önde gelen kripto şirketlerinden Celsius, son bir aydır yaşadığı sorunların ardından ABD mahkemelerine iflas başvurusunda bulundu. Kripto para borçlanma platformu Celsius Network, haziranda müşterilerinin para çekme işlemlerini durdurmuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Celsius geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkaracak” şekilde yeniden yapılandırarak işlerini istikrara kavuşturmaya çalışacağını söyledi. Celsius, bu arada operasyonları desteklemek için elinde 167 milyon dolar nakit bulundurduğunu açıkladı.

Kripto şirketi, iflas başvurusunda tahmini yükümlülüklerinin 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğunu beyan etti. Ayrıca şirket, 100 binden fazla alacaklısı olduğunu bildirdi.

Celsius’un kurucu ortağı ve CEO’su Alex Mashinsky yaptığı açıklamada, “Bu, topluluğumuz ve şirketimiz için doğru karar” dedi. Mashinsk, “Bu anı gelecekte, şirketin geleceğini güçlendirdiği bir an olarak göreceğimizden eminim” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şirket krize girmeden önce müşterilerine Celsius’u kullanarak kripto para yatırımı yapmaları halinde yüzde 18’in üzerinde getiri teklif ediyordu. Platform daha sonra bu parayı yüksek bir faiz oranı ödemeye istekli olan aktörlere ödünç verdi. Ancak fiyatlardaki düşüş bu modeli zora soktu ve Celsius para çekme işlemlerini duraklatma nedeni olarak “aşırı değişken piyasa koşullarını” gösterdi.

Gelişmelerin ardından Celsius’un kendi tokeni CEL yüzde 70’ten fazla düşüş yaşadı ve Bitcoin’in değeri de geriledi. Celsius’un yaşadığı sıkıntılar kripto para piyasasında kullanılan ve yüksek getiri vadeden kredi modellerinin zayıflıklarını ortaya çıkardı.

İFLAS EDEN ÜÇÜNCÜ ŞİRKET

Geçtiğimiz haftalarda Singapur merkezli bir kripto para riskten korunma fonu Three Arrows Capital (3AC), İngiliz Virgin Adalarında tasfiye süreci devam ederken ABD mahkemelerine iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirket bu başvuruyla ABD mahkemelerinden alacaklılara karşı koruma talep etmişti.

Kripto para piyasalarında mevcut koşullarda faaliyetlerini sürdürmekte zorluk yaşayan şirketlerden Voyager Digital de önceki hafta iflas başvurusunda bulunmuştu.

İFLAS DALGASI

Kripto para endüstrisinde bazı şirketlerin ödeme krizine düşerek iflasın eşiğine gelmesi Terra ve Luna krizinin ardından tetiklendi. Terra ve Luna’nın çöküşü piyasada yaklaşık 45 milyar dolarlık bir zarara yol açtı.

Böylece yeterli likiditeyi sağlayamayan şirketlerin zararı 2022 yılında kripto para piyasalarından hızlıca çekilen fonlardan dolayı telafi edilemeyecek boyutlara çıktı ve iflasa giden sürecin önü açıldı. Aynı şekilde ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı adımlarıyla tetiklenen ve kasımdan bu yana devam eden kripto düşüşü de şirketlerin zarar etmelerine neden oldu.