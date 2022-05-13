Kripto piyasasında yeni adım: Düzenleyecek ve denetleyecek bir kuruluş oluşturulabilir

13 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

Uluslararası Menkul Kıymet Piyasaları Düzenleme Kurumları Örgütü (IOSCO) Başkanı Ashley Alder, Bitcoin gibi dijital para birimlerine olan talepteki patlamanın şu anda koronavirüs ve iklim değişikliği ile birlikte tüm düzenleyici kurumların ortak gündemi haline geldiğini söyledi.

Alder, internet üzerinden katıldığı konferansta "Bakacak olursanız ele almamız gereken çok sayıda risk olduğunu ve bu konuda (kripto) kurumsal düzeydeki görüşmelerde kaygıyı artıran birden fazla etken olduğunu görebilirsiniz" dedi.

Alder düzenleyici kurumların kripto para piyasaları hakkında eksik kaldığı tarafları siber güvenlik, gündelik faaliyetlerde ortaya çıkacak sorunların üstesinden gelme kabiliyeti ve piyasanın şeffaf olmayışı olarak özetledi.

Son dönemde çok ciddi dalgalanmaların yaşanmasıyla birlikte gözler uzun süredir denetleme kurumlarını tedirgin eden kripto para piyasalarına çevrildi.

ULUSLARARASI BİR KURUMA İHTİYAÇ VAR



Dolara endeksli olduğu için "sabit kripto para" olarak bilinen TerraUSD'nin değerinin bu hafta içinde çakılmasının ardından ABD Senatosu Bankacılık Komitesi dün ABD'li siyasetçilere kripto düzenlemelerinin sıkılaştırılması çağrısında bulunmuştu. Bu hafta Bitcoin de neredeyse %20 değer kaybetti.

Dünya kripto para piyasasındaki tüm varlıkların değeri, Coinmartketcap'in bugün yayımladığı verilere göre Kasım 2021'deki 3 trilyon dolar düzeyinden bu haftaki sert düşüşlerle birlikte 1.45 trilyon dolara geriledi.

Alder kripto para piyasalarını düzenleyecek uluslararası bir kuruma ihtiyaç duyulduğunun açıkça görüldüğünü söylerken G20'nin iklim finansmanı çalışma grubunu örnek olarak gösterdi.

Alder, "Şu anda kripto için böyle bir yapı bulunmuyor. Ancak bence şu anda kriptonun aynı koronavirüs ve iklim gibi çok çok önemli olduğu görüldü ve gündemde daha önemli bir yere yükseldi. Bu yüzden önümüzdeki sene de aynı şeyleri konuşuyor olacağımızı düşünmüyorum" dedi.