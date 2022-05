Kripto para piyasasında deprem: Tether açıklama yaptı

En büyük sabitkoin olan ve bir doların altında işlem görmeye başlayan Tether’den kripto piyasasında oluşan endişeleri gidermek amacıyla açıklama geldi.

Tether CTO’su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino Twitter’dan yaptığı açıklamada yatırımcıların koini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtti. Sabit koin gün içinde 94,55 cent’e kadar gerilemiş ve sonrasında 99 doların hemen altına yükselmişti.

Reminder that tether is honouring USDt redemptions at 1$ via https://t.co/fB12xESSvB .

>300M redeemed in last 24h without a sweat drop.