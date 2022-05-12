Kripto para piyasasında deprem: Tether açıklama yaptı

En büyük sabitkoin Tether'in bir doların altında işlem görmeye başlamasının ardından kripto para yatırımcılarında oluşan endişeleri gidermek amacıyla şirketin CTO'sundan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 11:27
Kripto para piyasasında deprem: Tether açıklama yaptı
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En büyük sabitkoin olan ve bir doların altında işlem görmeye başlayan Tether’den kripto piyasasında oluşan endişeleri gidermek amacıyla açıklama geldi.

Tether CTO’su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino Twitter’dan yaptığı açıklamada yatırımcıların koini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtti. Sabit koin gün içinde 94,55 cent’e kadar gerilemiş ve sonrasında 99 doların hemen altına yükselmişti.

Bu hareket diğer bir büyük sabit koin olan Terra’nın yaşadığı düşüş sonrası kripto para piyasasında endişelere neden olmuştu.


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