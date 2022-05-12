Kripto para piyasasında deprem: Tether açıklama yaptı
En büyük sabitkoin Tether'in bir doların altında işlem görmeye başlamasının ardından kripto para yatırımcılarında oluşan endişeleri gidermek amacıyla şirketin CTO'sundan açıklama geldi.
En büyük sabitkoin olan ve bir doların altında işlem görmeye başlayan Tether’den kripto piyasasında oluşan endişeleri gidermek amacıyla açıklama geldi.
Tether CTO’su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino Twitter’dan yaptığı açıklamada yatırımcıların koini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtti. Sabit koin gün içinde 94,55 cent’e kadar gerilemiş ve sonrasında 99 doların hemen altına yükselmişti.
GM— Paolo Ardoino (@paoloardoino) May 12, 2022
Reminder that tether is honouring USDt redemptions at 1$ via https://t.co/fB12xESSvB .
>300M redeemed in last 24h without a sweat drop.
Bu hareket diğer bir büyük sabit koin olan Terra’nın yaşadığı düşüş sonrası kripto para piyasasında endişelere neden olmuştu.
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