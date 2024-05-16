Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Meclis'e sunuldu: Ayrıntılar netleşti

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa tasarısının ayrıntılarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:46
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Meclis'e sunuldu: Ayrıntılar netleşti
Abone Ol google-news

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

19 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.

Güler, tasarıda kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımının yer aldığını açıkladı.

Teklifin ayrıntılarını paylaşan Güler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurumu'ndan (SPK) izin alacağını belirtti. Bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları ile ilgili yetki ise TÜBİTAK'ın olacak.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.

Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.

Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.

Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.

İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.

İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet gösterenler 1 ay içerisinde kurula başlayacak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.

Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.

Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli öngörülüyor."


Kripto haberleri düzenleme haberleri

İlgili Haberler

12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanan kardeşler tutuklandı

12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanan kardeşler tutuklandı
Yatırımcılar dikkat! Kripto para düzenlemesinde sona yaklaşıldı: Bu hafta Meclis'e sunulacak

Yatırımcılar dikkat! Kripto para düzenlemesinde sona yaklaşıldı: Bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto borsası Binance’ın üst düzey çalışanları tutuklandı

Kripto borsası Binance’ın üst düzey çalışanları tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ORC anketinde AKP'ye büyük şok: 'Bu pazar genel seçim olsa...'

ORC anketinde AKP'ye büyük şok: 'Bu pazar genel seçim olsa...'
İSKİ Açıkladı: İşte İstanbul barajlarında doluluk oranları…

İSKİ Açıkladı: İşte İstanbul barajlarında doluluk oranları…
Garanti BBVA satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı

Garanti BBVA satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı
Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı

Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı
Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muhsin Şentürk'e yönelik açıklama! 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'

Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muhsin Şentürk'e yönelik açıklama! 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Okulda biber gazı patlaması: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda biber gazı patlaması: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı