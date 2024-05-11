Yatırımcılar dikkat! Kripto para düzenlemesinde sona yaklaşıldı: Bu hafta Meclis'e sunulacak

Uzun süredir gündemde olan, bu hafta için Meclis'e sunulacak kripto varlıklara ilişkin yasa teklifinin ayrıntıları belli olmaya başladı.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:25
Yatırımcılar dikkat! Kripto para düzenlemesinde sona yaklaşıldı: Bu hafta Meclis'e sunulacak
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Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerindeki hazırlıklar tamamlandı. AKP'nin teklifi hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor. 

Teklifle uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılmasının sağlanması hedefleniyor. 

SPK DÜZENLEME VE DENETİMİ 

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, bunların alım satıma konu edildiği platformların SPK tarafından lisanslanması ve SPK düzenleme ve denetimi kapsamına alınması amaçlanıyor. Teklifte, platformlarda müşteriler adına tutulan nakit ve kripto varlıkların saklanması, platformlar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, uygulanacak yaptırım ve cezalar yer alacak. Platformların faaliyet esaslarına ilişkin kriterler ise yapılacak ikincil düzenleme ile belirlenecek. 

Kanun teklifinde blok-zinciri ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikte olan kripto varlıkların satış ya da dağıtımı konusunda SPK'ya yetki verilmesi ve izin şartı getirilmesi yönünde hükümler yer alacak.

Düzenlemeyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TÜBİTAK) bu süreçte rol alması, bu şekilde, blok-zinciri oluşturulması konusundaki yazılım mimarisinin ve ilgili teknolojik araçların geliştirilmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor. 

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirilerin bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkması da öngörülüyor.


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