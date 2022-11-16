16 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Araştırmaya göre, kripto yatırımcıları son bir yılda 2 trilyon dolar kaybetti. Tam bir yıl önce Bitcoin, 68 bin dolar ile zirveyi görmüştü. Bitcoin, 14 Kasım itibariyle 16 bin 700 dolardan fiyatlanıyor.

"ENFLASYON KARŞISINDA KRİPTO ENDÜSTRİSİ YATIRIMCILARINA KALKAN OLAMADI"

CNBC'nin araştırmasına göre, makroekonomik dengelerde görülen olumsuzluklar coinlerde sert düşüş yaşanmasına neden oldu. 12 aylık süre içerisinde en değerli iki coin, değerinin dörtte üçünü kaybetti. Uzmanlar, 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon karşısında kripto endüstrisini yatırımcılarına kalkan olamadığını belirtti.

Zirve döneminde 3 trilyon dolar değerlemeye ulaşan kripto endüstrisinin mevcut değeri 1 trilyon doların altında bulunuyor.

Kripto endüstrisi, son 12 aylık süreçte iki büyük kriz yaşadı. Geçen hafta, endüstrisinin en büyük şirketlerden FTX'in iflasını açıklaması, nisan ayında 116 dolar seviyesine kadar çıkan Luna'nın piyasa değerini 1 doların bile altına inmesi endüstriye olan güveni azalttığı belirtildi.