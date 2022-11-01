Kripto para piyasalarındaki olumlu hava sürüyor: Bitcoin'de son durum (1 Kasım 2022)

Kripto para piyasalarındaki olumlu hava devam ediyor. Piyasalar son 24 saatte yüzde 1.4 yükselerek 1.06 trilyon doları aştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 10:43
Kripto para piyasalarındaki olumlu hava sürüyor: Bitcoin'de son durum (1 Kasım 2022)
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Coingecko'da yer alan verilere göre sabah itibariyle Bitcoin binde 7 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 20 bin 631 doların üzerinde. 

Ethereum ise BTC'yle benzer bir grafik çizdi. Son 1 haftada yüzde 20'ye yakın kazanan ETH'nin fiyatı saat 10.10 itibariyle binde 7 artarak bin 595 dolarda seyrediyor. 

DOGECOİN YÜKSELİŞTE

Ripple ise piyasaların gerisinden geliyor. XRP'nin fiyatı yüzde 1 artarak 45.9 centin üzerine çıktı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından rekor yükselişe geçen Dogecoin ise yatırımcısını yine sevindirdi. 

DOGE'un fiyatı son 24 saatte yüzde 26.2 artarak 14.6 centi aştı. DOGE'un son bir haftalık artışı ise yüzde 146.5'i geçti. 


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