Kriptoda endişe sürüyor

17 Mayıs 2022 Salı, 08:57

Kripto varlık piyasasında Terra'nın yarattığı sabitkoin endişesi yeni haberlerle büyüyor. Terra'nın ardından bir başka sabitkoin DEI de 1 doların altına geriledi. Coingecko verilerine göre yaklaşık olarak 63,5 milyon dolarlık hacmi bulunan DEI 60 sentin altına kadar geriledi. DEI'yi çıkaran Deus Finance dolar çıpasına tekrar kavuşmak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, kripto varlık piyasasının en popüler sabitkoini Tether'de ise hacim kaybı dikkat çekiyor. Yatırımcılar geçen hafta Tether'den 7 milyar dolar çekti. CryptoCompare verilerine göre 12 Mayıs'tan bu yana Tether'in piyasa değeri yüzde 9 düşüşle 76 milyar dolara geriledi.

"RİSKLERİ GERÇEK YAŞAMDA GÖRDÜK"

ABD Hazine Bakanı Yellen, sabitkoinlerin finansal istikrara yönelik risklerini inceleyen bir rapor üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti.

Yellen, ödeme sistemini daha hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik potansiyel olduğunu ancak risklere karşı düzenleyici bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sabitkoin Terra'nın düşüşüne işaret eden Yellen, "Riskleri gerçek yaşamda gördük" dedi.

Yellen, sabitkoinlerin risklerinin henüz sistemik tehdit ölçeğinde olmadığını belirterek "Bunu bu ölçekte finansal istikrar için gerçek bir tehdit olarak nitelendirmezdim ancak çok hızlı büyüyorlar ve yüzyıllardır banka kaçışlarıyla bağlantılı bildiğimiz türde riskler sunuyorlar" diye konuştu.

Janet Yellen, Merkez Bankası Dijital Para Biriminin (CBDC) sabitkoinlerin yaygınlaşmasını azaltabileceğini dile getirdi.

Yatırımcılar, yüksek enflasyonun yarattığı elverişsiz ortam nedeniyle riskli varlıklardan kaçarken kripto para piyasasında kan kaybı başladı.

Sabitkoinler kripto para piyasasının önemli bir parçası olarak öne çıkarken 4'üncü en büyük sabitkoin Terra'da yaşanan düşüş sabitkoinlere ilişkin endişeleri artırdı.

İlişkili tokenler UST ve LUNA, 7 Mayıs'tan bu yana sert düşüş gösterdi. LUNA, birkaç gün içinde 80 dolardan sıfıra yaklaşırken UST bir doların altına geriledi.