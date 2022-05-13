Kripto para can aldı!
İstanbul Esenyurt’ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu (23) sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti. Çobanoğlu geriye sosyal medya durumuna “En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir” yazılı notu bıraktı.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kripto-para-can-aldi-1935544
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