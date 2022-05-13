Kripto para can aldı!

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İstanbul Esenyurt’ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu (23) sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti. Çobanoğlu geriye sosyal medya durumuna “En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir” yazılı notu bıraktı.

İHA
13 Mayıs 2022 Cuma, 15:03

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kripto-para-can-aldi-1935544

kripto para İstanbul Esenyurt

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