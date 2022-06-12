Kripto para piyasalarında sert satış dalgası

12 Haziran 2022 Pazar, 10:46

ABD'de Cuma günü son 40 yılın en yüksek zirvesinin görülmesinin ardından kripto paralarda yaşanan düşüş Pazar günü de devam etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Ether yüzde 5 değer kaybıyla 1445,56 dolara gerileyerek 2021 Mart ayından beri en düşük seviyesini görürken, Bitcoin de 27 bin 264,65 dolara düşerek 12 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bloomberg tarafından takip edilen takip edilen tokenların tamamı Pazar günü değer kaybederken Dogecoin ve Avalanche’ın değer kaybı yüzde 7’yi aştı.

ABD enflasyonu Cuma günü beklentiler aşarak fiyat artışlarının zirveyi gördüğüne dair umutları yıktı. Hisse senetleri çakılırken 2 yıllık hazine tahvil getirileri 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

"DÜŞÜŞ TRENDİNİN DEVAM ETMESİ OLASI"

Son aylarda Fed’in faizler artırması, küresel çapta para politikacıların fiyat artışlarını kontrol altına çabaları ve teknoloji hisseleri gibi riskli varlıkların değer kaybetmesiyle Bitcoin ve diğer kripto paralar önemli düşüşler yaşadı.

Kripto platformu Luno’nun Başkan Yardımcısı Viyaj Ayyar düşüşle ilgili, “ABD enflasyon verisi hafta sonuna girerken aşağı yönlü trendi destekledi ve özellikle önümüzdeki hafta yapılacak FOMC toplantısı nedeniyle düşüş trendinin devam etmesi olası görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

"1-2 AY İÇİNDE ÇOK DAHA DÜŞÜK SEVİYELER GÖRÜLEBİLİR"

“Eğer daha önce yaşanan ayı piyasalarını incelersek Bitcoin’in yüzde 80 ve üzeri değer kaybı yaşadığını diğer kripto paraların ise yüzde 90 ve üstü gerilediğini görüyoruz” diyen Ayyar, “Eğer şu anda yaşadığımız durum bu ise Bitcoin’de önümüzdeki 1-2 ay içinde Bitcoin’in çok daha düşük seviyelere gerilediğini görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Coinglass verilerine göre Cuma günü 258 milyon dolar ve Cumartesi 290 milyon dolar kaybedilmesinin ardından Pazar günü yaşanan kayıp da 100 milyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte en büyük 100 tokenin performansını takip eden MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 Endeksi de 2021 Ocak ayından beri en düşük seviyesine geriledi.