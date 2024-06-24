Kritik karar bu hafta açıklanacak: Ekonomistler ne bekliyor?

Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:34

Güncelleme: 24.06.2024 - 14:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.