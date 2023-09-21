Kritik karar öncesi BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:21

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:32

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 azalışla 7.693,69 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,14 puan değer kaybetti.

Dün 7.719,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,92 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 7.714,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.663,90, en yüksek ise 7.735,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Garanti BBVA oldu.

ALTININ ONSU 1.924 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,19, bileşik getirisi yüzde 24,54 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0650, sterlin/dolar paritesi 1,2290 ve dolar/yen paritesi 148,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0340 liradan, Euro 28,8000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.924 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 91,6 dolardan işlem görüyor.