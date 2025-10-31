Kritik karar sonrası fiyatlar dalgalandı: Haftanın son işlem gününde altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları…

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 09:30:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
31 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları...

ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin piyasalar üzerindeki baskısının azalması ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar, altın fiyatlarının satıcılı seyrini sürdürmesine yol açtı.

POWELL'DAN FAİZ KARARINA İLİŞKİN MESAJ

Çarşamba günü Fed, politika faizini yüzde 3,75-yüzde 4 aralığına yükseltti. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayında faiz indirimi için uygun koşulların oluşmadığını belirtti.

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın, perşembe günü yüzde 2,4 artışla dört günlük düşüş serisini sonlandırdıktan sonra cuma günü yüzde 0,8 oranında geriledi. Gün içinde en düşük 3 bin 991 dolara kadar düşen ons altın, saat 08.10 itibarıyla 4 bin 25 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 396 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 286 TL
  • Cumhuriyet altını: 36 bin 969 TL
  • Ons altın: 3 bin 995 Dolar
  • Yarım altın: 18 bin 558 TL
  • Tam altın: 36 bin 736 TL
  • Gremse altın: 92 bin 122 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #fed #Cumhuriyet altını