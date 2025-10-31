Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.

Bütün Cumhuriyet arşivi her yerde ve her an yanınızda! İster telefondan, ister bilgisayardan.

Kritik karar sonrası fiyatlar dalgalandı: Haftanın son işlem gününde altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları…