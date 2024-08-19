Kritik karar yarın açıklanacak! Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan ne bekliyor?
TCMB'nin 20 Ağustos'taki PPK toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, ilk faiz indiriminin yılın son çeyreğinde gerçekleşeceğini öngördü. Yıl sonu politika faizi tahminleri ise ortalama yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te ağustos ayına ilişkin politika faizi kararını açıklayacak.
Temmuzda gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Piyasalar ise gözler uzun süredir şahin politikalar izleyen TCMB'nin ilk faiz indirimini ne zaman yapacağını merak ediyorçevrildi.
Kritik karar öncesi ekonomistlerin de politika faizine ilişkin tahminleri belli oldu.
Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 29 kurumun medyan beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı yönünde oldu.
Piyasanın 2024 yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 47,5 seviyesinde belirlendi. 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.
Anket katılımcıları ilk faiz indirimine ilişkin de beklentilerini paylaştı. Buna göre, tahminini paylaşan 27 kurumdan ikisi TCMB'den ilk indirim hamlesini eylülde bekledi.
18 kurum ise yılın son çeyreğini kapsayan ekim-kasım-aralık döneminde ilk faiz indirimini öngördü.
AA Finans'ın da TCMB'nin 20 Ağustos Salı günü yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngördü.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.
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