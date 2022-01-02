Yeni yılda zamlar yağmur gibi yağdı: İşte kalem kalem yeni zamlar
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 34’ü aştı. Kur şoklarının yaşandığı aralık ayındaki fiyat artışları yüzde 9,65 oldu. İstanbul’un enflasyonu pazartesi günü açıklanacak olan TÜİK’in Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin (TÜFE) öncüsü olarak kabul ediliyor.
KÖPRÜLERDE ÇİFT YÖNLÜ ÖDEME
stanbul’daki iki köprüde her iki yönde geçiş ücretli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir” denildi.
2022 yılı itibariyle, araç sahipleri geçiş ücreti tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16.50 lira ödeyecek.
Geçen yılbaşında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücreti tarifeleri yüzde 26 zamlanmış ve otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseltilmişti.
AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLERİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ”Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir” denildi.
Geçen yılbaşında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücreti tarifeleri yüzde 26 zamlanmış ve otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseltilmişti.
BUĞDAY VE ARPAYA ZAM
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022'nin ocak ayı için 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa açtığını açıkladı. TMO, piyasayı regüle etmek için sattığı ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptı.
Buna göre, besici ve yetiştiricilere 2 bin 50 TL/tondan satılan arpa fiyatı ocak ayı itibariyle 2 bin 550 TL/tona, un ve bulgur fabrikalarına 2 bin 625-2 bin 675 TL/tondan satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3 bin 225-3 bin 275 TL/tona çıkarıldı.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ DE ZAMDAN NASİBİNİ ALDI
Yap işlet devret yöntemiyle yapılan projelerin vatandaşa doğrudan ve dolaylı maliyeti, hem döviz kurlarındaki hem de ABD enflasyonundaki artış nedeniyle katlanıyor.
2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147,5 TL idi, yeni yılla bu rakam yüzde 25 arttı ve 184.5 TL oldu.
MARMARAY'A DA ZAM
Ulaştırma Bakanlığı, köprü ve tünel geçiş ücretlerinden sonra Marmaray'a bilet ücretlerine de zam yaptı. Yeni tarifeye göre, tam bilet fiyatı 12 lirayı buldu.
Marmaray Tam Parkur ücreti 12,12, öğrenci ücreti 5,48 ve öğretmen/yaşlı ücreti 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 5.48, öğrenci indirimli 2.67 ve öğretmen/yaşlı 3.92 liraya çıktı.
TAKSİ ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.
ARABALI VAPUR HATTINA DA ZAM
İDO'nun çalıştırdığı Sirkeci - Harem arabalı vapur hattı fiyatlarına da zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte Sirkeci - Harem hattında otomobil geçiş ücreti 29 liraya yükseldi.
Otomobil ve minivan araçlar için, 2021 yılında geçiş ücreti 21 lira olarak belirlenmişti.
Şirketin çalıştırdığı Eskihisar - Topçular arabalı vapur hattına da zam geldi. 2021 yılında otomobiller için 95 lira olan tek yön ücreti yeni tarifeyle 145 liraya yükseldi.
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM
İstanbul'da toplu ulaşım zammı ile ilgili alınan kararın ardından yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe kondu.
Yeni zamlarla birlikte, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.
Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.
Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.
Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.
Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.
TEMEL İHTİYAÇLARA YANSIYACAK
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) yeni yılda birbiri ardına gelen zamlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Asgari ücrete verilen zam oranı katlamalı olarak geri alınmaktadır” ifadeleri yer aldı.
Dernek açıklamasında, “Döviz kurundaki düşüşün marketlerde raf fiyatlarına yansıması gerektiğini günlerce söylediniz. Ama siz fiyatları indirme yerine yeni zamları yılbaşı hediyesi sunarak bindirdiniz. Üstelikte bu zamların hepsi market raflarındaki tüketicinin temel ihtiyaçlarına yansıyacak” sözleriyle zamlara tepki gösterdi.
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