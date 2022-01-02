Yeni yılda zamlar yağmur gibi yağdı: İşte kalem kalem yeni zamlar

KÖPRÜLERDE ÇİFT YÖNLÜ ÖDEME

stanbul’daki iki köprüde her iki yönde geçiş ücretli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

2022 yılı itibariyle, araç sahipleri geçiş ücreti tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16.50 lira ödeyecek.

Geçen yılbaşında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücreti tarifeleri yüzde 26 zamlanmış ve otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseltilmişti.