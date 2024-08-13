Kritik veri öncesi Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Ağustos 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:52

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışın hemen üzerinde 33,57'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 33,56'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL de önceki kapanışın hemen üzerinde 36,68'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.

ABD'de bugün ve yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar belirsizliğini koruyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, enflasyon verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Analistler, enflasyon verisi başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik veriler ile jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olacağını söyledi.

Bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.