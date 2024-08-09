Dolar ve Euro zirveye yakın seyrediyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 9 Ağustos 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:38

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:39

Dün alış ağırlıklı dolar/TL bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 33,49' dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 33,57'den satılarak rekor seviyeye yakın seyrediyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,20 artışla 36,73 seviyesini görerek zirve takibini sürdürüyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 103,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DEN GELEN VERİLER RAHATLATTI

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının gerilemesi sonrasında azalan resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.