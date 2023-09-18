Kriz kahininden merkez bankalarına uyarı! 'Enflasyonu yenmek için...'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:42

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:42

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) Fed'den daha büyük bir ikilemle karşı karşıya olduğunu belirten Nouriel Roubini, çünkü Avrupa'da fiyatların hâlâ hızlı arttığını ve büyümenin yavaşladığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki son artışın manşet enflasyonu yüksek tutacağını savunan Roubini daha gevşek para politikasından bahsetmenin erken olduğunu savundu.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Roubini, Bloomberg TV'deki konuşmasında, BOE'nin "faizleri yüzde 5.75'e kadar yükseltmesi gerektiğini" savundu.

Yılın geri kalanında ABD hisse senetlerinin açığa satılmasını tavsiye eden Roubini, yatırımcıların kredi ve tahvil piyasaları konusunda fazla iyimser olduğunu öne sürdü. Roubini, küresel ekonominin durumu göz önüne alındığında, ABD hisse senetlerinde yüzde 10'luk bir düşüşün mümkün olduğu uyarısında bulundu ve diğer hisse senedi piyasalarının daha da kötü olacağını ekledi.

"ENFLASYONU YENMEK İÇİN FAİZLER YÜKSEK TUTULMALI"

"Euro bölgesi ve İngiltere merkez bankaları enflasyonun çok yüksek olması ve ekonomilerin bocalaması nedeniyle zor durumda, ancak enflasyonu yenmek için faizleri artırmaya devam etmeleri gerekli" ifadelerini kullanan Roubini, "Bu hem AMB hem de BOE için bir ikilem. Bir tarafta, daralan ekonomik faaliyet onları belki de bu noktada durmaya yönlendirecek. Diğer tarafta ise enflasyon hedefin çok üzerinde seyretmeye devam ederse çok daha fazla artırıma gitmeleri gerekebilir" diye konuştu.

ABD ekonomisinin daha güçlü bir konumda olduğunu, ancak piyasaların gelecek yılın başlarında faiz indirimi beklemesinin yanlış olduğunu savunan Roubini, bunun yerine, Fed'in faiz oranlarını daha da yükseltmesi gerekebileceğini ve ilk indirimlerin "belki 2024 yılının ortasına doğru" gerçekleşeceğini söyledi.

Roubini'ye göre BOE ve AMB işlerin bittiğini söyleyemez. Çünkü manşet enflasyon yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor, bir artış daha olma potansiyeli var.