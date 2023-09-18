Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:49

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:49

Ekonomiyi takip eden yurttaşlar gözlerini, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yapacağı faiz açıklamasına çevirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 TCMB eylül ayı faiz kararı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağının ve 2024'te de bu seviyede tutacağının tahmin edildiği açıklamada, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik olduğu iddia edildi.

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.