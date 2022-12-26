Kriz kış lastiğini de vurdu

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Hava ve yol koşullarından dolayı trafik kazalarının en yoğun yaşandığı mevsim olan kış aylarında araçlara kış lastiği takmak zorunlu. 1 Aralık’ta başlayan zorunluluk 1 Nisan 2023’te sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Yılbaşından itibaren kış lastiği takmamanın cezası yeniden değerlendirme oranıyla gelecek zamla birlikte yüzde 123 artarak 2 bin 568 TL olacak.

Kış lastiklerinin fiyatı ise geçen yıla göre yaklaşık iki kat zamlandı. Geçen yıl 1320 TL den satılan ortalama bir lastik bu yıl 2 bin 600 TL. Aracının dört tekeri için kış lastiği alan bir sürücü bunun için 10 bin liraya yakın ücret ödemek zorunda kalıyor.

Tamir bakım servisi ustası Ömer Gül, vatandaş kış lastiklerini maddi yetersizlikten dolayı alamadığını berlitiyor. Gül, “Hava eksinin altına indiği zaman kış lastikleri hayati öneme sahip bu yüzden vatandaşlar kış lastiğini takmak zorunda. Ancak pahalılıktan lastik de alınamıyor. Oto bakım servislerine başvurularda bu yıl düşüş var. Daha az müşteri geliyor. Lastik takılmadığı zaman kazalar meydana geliyor. Vatandaşlar kış lastiklerini mutlaka takmalı” diyor.

ARAÇ BAKIMI DA ÖNEMLİ

Oto tamir bakım servisi ustası Muhammet Ali Gök de maddi yetersizliklerden dolayı kış lastiğine bu yıl talebin az olduğunu söyleyerek “Kış lastiği bir zorunluluk ama vatandaş alamıyor. Bu durum da kazalara davetiye çıkarıyor” diyor. Gök, kış lastiği alırken lastiğin doğru ebatta olup olmadığına, lastiğin markasına dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Araçların kışlık bakımının da mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Gök, “Kışlık bakımlarında radyatör sistemindeki suyun donmaması için antifriz kullanılmalı. Kışlık bakım kapsamında lastik havalarına, radyatördeki antifriz miktarına, yağına, suyuna bakılması lazım” uyarılarını da yapıyor.