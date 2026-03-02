Krizin Türkiye’ye faturası belli oluyor… Akaryakıta tarihi zam bekleniyor!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran ise Körfez bölgelerindeki ülkelerde bulunan ABD üsleri ve stratejik noktaları vurmaya devam ediyor.

Söz konusu krizin Türkiye’ye etkisi ise belli olmaya başlıyor. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çarşambadan geçerli Benzine 2.5-3 TL arası, Motorine ise 5.5 - 7 TL arası zam bekleniyor. İkisi de belirttiğim en düşük seviyeden zam görse ve tüm ay devam ederse, aylık enflasyona doğrudan etkisi 0.26 puan” ifadelerini kullandı.

Çarşambadan geçerli Benzine 2.5-3 TL arası

Motorine ise 5.5 - 7 TL arası zam bekleniyor



İkisi de belirttiğim en düşük seviyeden zam görse ve tüm ay drvam ederse, aylık enflasyona doğrudan etkisi 0.26 puan pic.twitter.com/lUcY79OOC0 — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) March 2, 2026

2 Mart 2026 tarihi itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

MOTORİN (DİZEL)

İstanbul (Avrupa): 60.33 TL/L

İstanbul (Anadolu): 60.21 TL/L

İzmir: 61.73 TL/L

Ankara: 61.45 TL/L

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 58.28 TL/L

İstanbul (Anadolu): 58.13 TL/L

İzmir: 59.52 TL/L

Ankara: 59.23 TL/L

Enerji altyapısındaki kesintiler ve Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik aksama nedeniyle petrol fiyatları yüzde 13 artarak varil başına 82 doların üzerine çıkmıştı. Bu seviye, Ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kaydedildi.