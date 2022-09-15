IMF, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğini belirterek, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini söyledi.
Georgieva, Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau'nun katılımıyla gerçekleşen "2022 Michel Camdessus Merkez Bankacılığı Dersi" etkinliğine katıldı.
Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın "korkunç" ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Georgieva, bazı ülkelerde resesyon korkusunun olduğunu aktardı.
HUZURSUZLUK VURGUSU
Georgieva, "Tabiat ana iş birliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir" dedi.
Kristalina Georgieva, mevcut durumun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelesini dikkatli bir şekilde dengelemesi ve ekonominin işlemeye devam etmesi gerekliliğine dikkat etmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.
Küresel ekonominin şok üstüne şok yaşadığını da belirten Georgieva, bu şokların ilkinin Covid-19, ikincisinin ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş olduğunu dile getirdi.
Georgieva, enflasyonun inatçı ve düşünülenden daha geniş tabanlı olduğuna işaret ederek, merkez bankalarının da enflasyonla mücadelede inatçı olmaları gerektiğini vurguladı.
Maliye politikasının hedeflerinin yeterli şekilde belirlenmemesi halinde para politikasının düşmanı haline geleceğini belirten Georgieva, bu durumun enflasyonu da körükleyeceğini aktardı.
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