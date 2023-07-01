Kruvaziyer turizminde hedef 1.5 milyon turist

Yayınlanma: 01.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.07.2023 - 03:00

Kabotajın kruvaziyer sektörü için de önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu pazarın Türkiye’de her geçen gün geliştiğini belirtti.

2023 yılının ilk beş ayında Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısının yüzde 43’lük artışla 279 adet, karaya inen yolcu sayısının ise 300 bin kişiye ulaştığı bilgisini veren Çavuşoğlu, yılsonu hedeflerinin ise 1.5 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre yılın ilk beş ayında Kuşadası’na 124, İstanbul’a 50, Çeşme’ye 20, Bodrum’a 19, Antalya’ya ise 8 kruvaziyer gemisi demirledi.

(Emrah Yılmaz Çavuşoğlu)

"YEŞİL PASAPORT İSTEDİLER"

Şirketin genel müdürü Gürbüz Can ise vize sorununa dikkat çekti: “Bu sorun denizcilik firmalarımızı ve gemi adamlarımızı dünya denizcilik marketinde zor durumda bırakıyor. Denizcilerimize yeşil pasaport hakkı tanınması konusunda bir kez daha talepte bulunuyoruz.”