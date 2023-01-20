Bartın'da usturmaçalara çarpmıştı: O kruvaziyer tamir için İstanbul'a götürülecek

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:10

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:10

Rusya'dan denize açılıp, İstanbul’a giden önceki gün de Bartın’ın Amasra ilçesine gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, limana girdiği sırada saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle usturmaçalara çarptı.

385 YOLCU VARDI

385 yolcu ile 283 personelin bulunduğu kruvaziyerdeki hasarın tespit edilmesi için dalgıçlar, gemi altına dalıp, çekim yaptı.

Sol pervane kuyruğunda hasar tespit edilen kruvaziyer, dün sabah Amasra Limanı'na yanaştı. Kruvaziyerden inen yolcular, Amasra'yı gezdi.

SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Gemi şirketi, kruvaziyerde inceleme yaparak, güvenlik gerekçesiyle Ordu'nın Ünye ilçesine planlanan seferi iptal etti. Kruvaziyer yolcuları, Zonguldak ve Amasya'dan özel uçakla Rusya'nın Soçi kentine gönderilecek. Kruvaziyer ise tamir ve bakımı için İstanbul Tuzla Tersanesi'ne götürülecek.