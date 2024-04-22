'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti

Küflenmiş bir ürünü paylaşan müşterisini sosyal medya üzerinden tehdit eden Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:55
'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti
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Sosyal medyada bir kullanıcının “küflü çikolata” paylaşımı sebebiyle Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tarafından tehdit edilmesinin ardından Migros ve Carrefour  Patiswiss ürünlerini mobil uygulamasından kaldırdı.

Markayı krize sürükleyen gelişmelerin ardından Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu.

Tunaoğlu şu ifadelerle istifasını açıkladı:

Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

Görev değişikliği yönetim kurulunun kararıyla hızlıca ilan edilecektir.”


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