CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'

31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş kazanamaz ise görevinden istifa edeceğini söyleyen CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 19:13
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'
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CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, görevinden istifa etti. Tiryaki, yaptığı açıklamada parti kadrolarında yer alan yöneticilerin Lütfü Savaş’ın aleyhine çalıştığını iddia etti.

Seçimden önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş’ın seçimi kaybetmesi durumunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, dün akşam kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa etti.

'CHP YÖNETİCİLERİ SAVAŞ’IN ALEYHİNE ÇALIŞTI'

Lütfü Savaş’ın parti kadrolarında yer alan yöneticilerinin aleyhte çalışma yaptığını iddia eden Tiryaki, “Sayın Lütfü Savaş parti kadrolarında yer alan yöneticilerinin sahte, aleyhte çalışmalarına, gizli ittifaklara, çıkar gruplarına, bürokrasi, özellikle Hatay Valisi’nin, Bakanların, Hatay geneli siyasi çalışmalarına, birçok hukuksuz, şaibeli durum ve hilelere rağmen 1 milyon seçmeni olan kadim kentimizde seçimi sadece 2500 oyla kaybetmiş bulunmakta" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı birçok hukuksuzluk ve şaibe ile kaybettiklerini, Erzin’i koruduklarını, Dörtyol’da 44 yıl sonra CHP bayrağını dalgalandırdıklarını söyleyen Tiryaki, “İskenderun’u kıl payı kaybettik, yıkık bir kent Antakya’yı türlü sebeplerle kaybettik. Partimizin kalelerinden Defne’yi kazansak da oy oranımız düştü, Samandağ’ı kaybettik” dedi.

"PARTİMİN NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İl, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kollarıyla seçim sürecinde YSK’dan çıkan hukuksuz ve siyasi karara karşı son ana kadar mücadele ettiklerini kaydeden Hakan Tiryaki, mağlubiyetin sorumluluğu, adaylarının arkasında dik durmayı bilmenin gereği olarak istifa ettiğini, fakat partisini bir neferi olmaya devam edeceğini belirtti.


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