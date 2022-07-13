Kur garantili mevduat, icazetle katılım bankalarında da uygulanmaya başlamıştı: Kâr farkı Hazine’den
Katılım bankalarında Kur Korumalı TL Katılım Hesabı adıyla uygulanan sistemde kâr payı düşük kalırsa kur farkı Hazine’den ödeniyor.
Hükümetin dövize talebi azaltmak için getirdiği Kur Korumalı Mevduat’ın kâr payı dağıtan katılım bankalarında nasıl uygulandığını açıklayan Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, “Kur Korumalı TL Katılım Hesabı”nda kurun TL’den yüksek olması halinde fark, Hazine tarafından veriliyor” dedi.
“Gizli faiz mi değil mi” tartışmalarına karşı Danışma Komitesi’nden icazet alarak Kur Korumalı TL Katılım Hesabı uygulamaya başlayan ilk katılım bankalarından olan Ziraat Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Metin Özdemir, TBMM KİT Komisyonu’nda milletvekillerine uygulamayı anlattı.
Komisyonda İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar uygulamaya ilişkin şu detaylı soruları yöneltti:
“Kur korumalı hesaplarınıza talep nasıl? Nasıl rakamlandırıyorsunuz? Kur korumalı olarak size parayı yatırdık. Siz orada devletin ilan ettiği rakama mı bağlı kalıyorsunuz yoksa yani işte ya o kadar faiz verecek ya da doları olduğu gibi verecek, siz bu ince ayrıntıyı nasıl çözüyorsunuz? Siz de faiz oranı mı taahhüt ediyorsunuz” sorularını yöneltti.
VATANDAŞ RİSKİ GÖZE ALIYOR
Genel Müdür Özdemir ise şu açıklamayı yaptı:
- Kur korumalıyla alakalı olarak konvansiyonel bankalarımız belli bir oranda, sabit bir oran garantisi veriyorlar ama katılım bankacılığının çalışma prensipleri doğrultusunda biz bu kâr payını garantileyemiyoruz.
- Normalde Merkez Bankamız yüzde 15’in üstünü veya Hazinemiz kur farkı olarak karşılarken, biz yüzde 14.5 kâr payı düşünürsek yarım puan bize gelen mevduat sahibini mağdur etmiş oluyoruz.
- Eğer kâr payını 15.5 yapmış olursak herhangi bir kaybı olmuş olmuyor, kazancı yerinde, aradaki farkı da gene Hazine veya Merkez Bankamızdan alarak kur korumalı işlemini tamamlamış oluyor.
- Yani gene bizim katılım bankacılığı prensibi doğrultusunda bize mevduatını getiren vatandaşlarımız kâr ve zarar riskini göze alarak getirmiş oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
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