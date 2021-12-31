Kur korumalı hesap için artık özel kur belirlenmeyecek
Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası tarafından 11.00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Uygulamada, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin değişiklikleri içeren iki ayrı Merkez Bankası tebliğine göre, söz konusu uygulama vade sonu döviz kuru belirlenmesinde de geçerli olacak.
Tebliğle, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen ibareye göre, katılma hesabına sağlanacak getiri, Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark, katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasınca karşılanabilecek.
Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.
MERKEZ BANKASI HER GÜN SAAT 11.00'DE ALIŞ KURU YAYINLIYORDU
Önceki hafta yayımlanan tebliğe göre, kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11.00’de döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, o günden bu yana saat 11.00’da kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıklıyordu.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Diyanet'in 'rakı davası' reddedildi
- Akaryakıtta rekor zam!
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin