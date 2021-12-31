Kur korumalı hesap için artık özel kur belirlenmeyecek

31 Aralık 2021 Cuma, 08:35

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin değişiklikleri içeren iki ayrı Merkez Bankası tebliğine göre, söz konusu uygulama vade sonu döviz kuru belirlenmesinde de geçerli olacak.

Tebliğle, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen ibareye göre, katılma hesabına sağlanacak getiri, Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark, katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasınca karşılanabilecek.

Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

MERKEZ BANKASI HER GÜN SAAT 11.00'DE ALIŞ KURU YAYINLIYORDU

Önceki hafta yayımlanan tebliğe göre, kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11.00’de döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, o günden bu yana saat 11.00’da kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıklıyordu.



