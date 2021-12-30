Dünyaca ünlü ekonomistten Nureddin Nebati’nin "Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki 5 tane ailenin” sözlerine tepki
İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Amerikan Merkez Bankası’nı 5 ailenin yönettiği yönündeki açıklamalarına, “Türkiye'nin Maliye Bakanı’nın bu tür saçma sapan konuşarak evdeki sorunların suçunu başka yöne çevirmeye çalışması üzücü. Böyle şeyler söyleyerek kendisine ve temsil ettiği kuruma olan güveni sarsıyor” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında “Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki 5 tane ailenin” yorumu yaptı.
Nebati’nin sözlerinin ardından İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara’nın “Bu toprağın insanları komplo teorilerine fazlasıyla teveccüh eder. TCMB’de iken Anadolu ziyaretlerinde yaptığımız iletişim toplantılarında sıkça gelen sorulardan biri de TCMB hakim hisselerinin kökü dışarda olan bazı ailelere ait olup olmadığıydı” paylaşımını alıntıladı ve şunları aktardı:
Bu toprağın insanları komplo teorilerine fazlasıyla teveccüh eder.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 30, 2021
TCMB’de iken Anadolu ziyaretlerinde yaptığımız iletişim toplantılarında sıkça gelen sorulardan biri de TCMB hakim hisselerinin kökü dışarda olan bazı ailelere ait olup olmadığıydı?? https://t.co/cFa58Gi1c3
“Türkiye'nin Maliye Bakanı’nın bu tür saçma sapan konuşarak evdeki sorunların suçunu başka yöne çevirmeye çalışması üzücü. Böyle şeyler söyleyerek kendisine ve temsil ettiği kuruma olan güveni sarsıyor.”
Ash, Nebati’nin bahsettiği 5 aile için de çizgi film karakterleri olan Mickey, Scoobie, Bugs, Donald ve Kermit’i örnek verdi.
İsveçli ekonomist Erik Meyersson da sosyal medya hesabından, Nureddin Nebati için “Kötü şans kurabiyesi bakanı” yorumunu yaptı.
“TÜRKİYE’DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 82”
ABD’li ekonomi profesörü Steve Hanke ise Türkiye’deki yıllık enflasyonu yüzde 82,73 olarak hesapladığını bildirdi ve “Bu, Erdoğan'ın TCMB kuklaları tarafından bildirilen sahte resmi Kasım 2021 enflasyon oranının neredeyse 4 katı” dedi.
Pres Erdogan's boneheaded economic policies have TANKED #Turkey's economy & FUELED #inflation. Today, I accurately measure inflation in Turkey at 82.73%/yr. That's almost 4x the BOGUS official November 2021 inflation rate reported by Pres Erdogan's TCMB puppets. pic.twitter.com/B86dwMWyDJ— Steve Hanke (@steve_hanke) December 30, 2021
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