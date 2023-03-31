Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı
Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarında faiz üst limiti kaldırıldı. Kur korumalı hesaplarda asgari faiz oranı, politika faizi oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek.
Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 puan üstündeki azami faiz uygulaması sona erdi.
Cumhurbaşkanı kararına göre, kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstünde olacak şekilde belirlenen azami faiz uygulamasından vazgeçildi.
Yeni karara göre kur korumalı hesaplara uygulanacak asgari faiz oranı, politika faizi oranında olacak. Ancak üst faiz limiti olmayacak. Faiz oranı bankalarla hesap sahipleri arasında serbestçe belirlenecek.
Dövizde dönüşümlü kur korumalı hesaplarda faiz tavanı 26 Ocak'ta kaldırılmıştı.
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