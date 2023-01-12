Kur korumalı mevduattan çıkış sürüyor

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 15:32

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 15:32

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesapları bu hafta da düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatların büyüklüğü 6 Ocak haftasında 45,3 milyar TL düşüşle 1,37 trilyon TL'ye indi. Böylelikle son iki haftada kur korumalı mevduatlardan 93 milyar TL'lik çıkış kaydedildi.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin Döviz mevduat ve katılım fonlarında yönelik kur korumalı mevduat uygulaması (KKM) 31 Aralık 2022 tarihini kapsayacak şekilde uzatılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında Merkez Bankası tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise bankalardaki Döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarının TL'ye dönüşümü uygulamasında, hesabın bankada bulunma zamanına yönelik son tarih 30 Eylül 2022'den 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

Buna göre, kapsam dahilindeki tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bankalarda bulunan dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek KKM'ye dahil edilebilecek.