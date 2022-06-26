Kur korumalı yasadışı çıktı

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Meclis’e sunulan ek bütçe, üç yıllık hedefleri içeren Orta Vadeli Program’ı (OVP) ortadan kaldırırken kur korumalı mevduatlar (KKM) için öngörülen 40 milyar TL’lik ödenek de tartışılıyor.

“Gelen ek bütçe OVP’nin çöpe atıldığının itirafıdır” vurgusu yapan Prof. Dr. Aziz Konukman, bütçenin tutmayacağını, maaş bile ödeyemeyeceklerini daha yılbaşında dile getirdiğini anımsattı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın da değiştirilmesi gerektiğini belirten Konukman, ayrıca ek bütçenin Meclis’te aynı “ana bütçe”de olduğu gibi görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Konukman, şöyle devam etti:

“Bu kadar büyük, neredeyse bütçenin dublesi olan bir bütçe geliyorsa aynı ana bütçe gibi görüşülmeli. Şimdi ne yapılıyor? ‘Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir.’ Bu bütçe hakkına büyük bir darbedir aslında.”

Konukman, kur korumalı mevduat (KKM) sistemi kapsamında bütçeden üç ayda ödenen 21.1 milyar lira ve bu sistem için ek bütçeye konan 40 milyar TL’lik ödeneği de yorumladı. Konukman, şöyle dedi:

ÖDENEĞİ YOK Kİ!

“Bunun bütçede ödeneği yok ki eklemesi olsun. Ek bütçe iki türlü yapılır. Mevcut ödenekler yetmediği zaman ilaveler ek bütçe ya da yeni bir bütçe tertibi açılınca o bütçe tertibi için ödenek ayrılınca olur. Bu teklifte bu yok. Niye yazmıyorlar? Çünkü o zaman 21.1 milyar TL ödeme yasadışı olacak.” Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bu yıl 241.3 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiklerini söylediğini hatırlatan Konukman, bunu da şöyle değerlendirdi: “Bunun ne kadarı KKM’ler nedeniyle vazgeçilen stopajdır? Meclis’in KKM’ler için şimdiye kadar 21.1 milyar TL’lik yasadışı ödeme yapanlarla ilgili girişimde bulunması lazım.”