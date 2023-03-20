'Kuraklık çiftçinin ve pazarcının işlerini olumsuz yönde etkiliyor'

Eskişehir’de havaların kurak geçmesinden olumsuz yönde etkilenen pazarcılar nisan yağmurlarını bekliyor. Pazarcı Erol Taş, "Ne kadar çok yağış olursa o kadar çok mahsul çıkar, o kadar çok fiyatlar düşer ve vatandaşta o kadar çok alışveriş yapar. Su candır, berekettir, o olmazsa hiçbir şey olmaz” dedi.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:14
'Kuraklık çiftçinin ve pazarcının işlerini olumsuz yönde etkiliyor'
Abone Ol google-news

Bu yıl kış mevsiminde yağışların beklendiği gibi olmaması yurttaşları ve esnafları endişelendirdi. İlerleyen günlerde yağış olmaması halinde bazı meyve ve sebzelerin tezgâhlara yeteri kadar gelmeyeceği veya yüksek fiyatlardan geleceği belirtiliyor.

Umutlarının nisan yağmurlarına kaldığını belirten esnaf, kurak geçen havaların çiftçinin ve pazarcının işlerini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

“ARTIK TEK UMUDUMUZ NİSAN YAĞMURLARINA KALDI”

Eskişehir’de pazarcılık yapan Erol Taş, Nisan yağmurları olmazsa önümüzdeki senenin çok zor geçeceğini söyledi. Yağış olması halinde fiyatların düşeceğini ve vatandaşların daha fazla alışveriş yapabileceğini ifade eden Taş, “Havaların yağışsız geçmesi bizim için çok kötü oldu. Kurak geçen havalar çiftçilerin işlerini ve bizim tezgâhlarımızı olumsuz etkiledi. Artık tek umudumuz nisan yağmurlarına kaldı. Eğer Nisan ayında da yağışlar olmazsa pazarlarda gördüğünüz meyve ve sebzelerin fiyatı ikiye katlanabilir. Hatta belki de mal getirmekte bile sorun yaşayabiliriz. Eğer yağışlar başlarsa bu bizim tezgâhlarımıza indirim olarak yansır. Böyle olursa da vatandaş 1 parça marul alacağına 2-3 parça birden alır. Ne kadar çok yağış olursa o kadar çok mahsul çıkar, o kadar çok fiyatlar düşer ve vatandaşta o kadar çok alışveriş yapar. Su candır, berekettir, o olmazsa hiçbir şey olmaz” dedi.


Pazar pazarcı Esnaf yağmur çiftçi kuraklık zirai kuraklık

İlgili Haberler

Depremzede çiftçi isyanda: Enkazı mı ipotek göstereceğiz?

Depremzede çiftçi isyanda: Enkazı mı ipotek göstereceğiz?
Malatya'da kayısı ağaçları erken çiçek açtı, çiftçiler endişeli

Malatya'da kayısı ağaçları erken çiçek açtı, çiftçiler endişeli
Depremlerden etkilenen çiftçilerin borç ertelemesi yeniden düzenlendi

Depremlerden etkilenen çiftçilerin borç ertelemesi yeniden düzenlendi

En Çok Okunan Haberler