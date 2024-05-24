Kurban Bayramı öncesi 27 bin ithal angus geldi

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır, Panama bayraklı 'NADA' gemisiyle İskenderun'a getirildi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:17
Kurban Bayramı öncesi 27 bin ithal angus geldi
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Günlerdir deniz yolculuğunda olan Panama bayraklı 'NADA' adlı gemi, İskenderun Limak Port'a yanaştı.

27 bin angus cinsi sığırın yüklü olduğu 201 metre uzunluğunda 32 metre genişliğindeki geminin yanaşmasıyla, ilçe merkezinde kötü koku oluştu. İthal olarak getirilen sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği kaydedildi. 

 

 


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