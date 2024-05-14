Kurban Bayramı öncesi uzmanından 'kene' uyarısı

'ÇOK MİKTARDA KENE ISIRIĞI VAKASI ALMAYA BAŞLADIK'

İlkbahar ve yaz aylarında görülen vakaların bu yıl daha erken başladığına değinen Prof. Dr. Çetin, "Bu yıl havaların erken dönemde ısınması ile birlikte özellikle kenelerin yumurtadan çıkması ve araziye dağılmasıyla kendi bölgemizde ve diğer illerde de çok miktarda kene ısırığı vakası almaya başladık. Bu durum kene vakalarının, geçen yıldan daha fazla olabileceğini bizlere düşündürmektedir. O halde bizim yapmamız gereken ise buna karşı tedbirlerimizi mümkün olduğu kadar arttırmaktır" ifadelerini kullandı.