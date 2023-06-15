Kurban Bayramı'nda kaçak kıyma çekimi yapanlara 60 bin TL ceza!

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hijyenik olmayan koşullarda sokakta, kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Yardımcı, "Akaryakıt istasyonu yanında, nalburda, berberde kıyma çekimi yapılıyor. Kaçak kıyma çekimi yapanlara 60 bin lira ceza kesilecek" dedi.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:59
Kurban Bayramı'nda kaçak kıyma çekimi yapanlara 60 bin TL ceza!
Abone Ol google-news

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi.

Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişilerce, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Yardımcı, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

“CEZASI 60 BİN LİRA”

Yardımcı, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış, açık ortamda kaçak olarak et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Yardımcı, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

Geçmiş yıllarda merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Yardımcı, “Akaryakıt istasyonu yanında, nalburda, berberde kıyma çekimi yapılıyor. Ruhsatı olmayan yerlerde, kasaplar haricindeki iş yerlerinde kaçak kıyma çekimi yapanlara 60 bin lira ceza kesilecek” dedi.

Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi. 


Kasap Kurban Bayramı kıyma

İlgili Haberler

Kıyma ile havalimanı arasında ne ilişki var demeyin

Kıyma ile havalimanı arasında ne ilişki var demeyin
Gözyaşlarını tutamadı! '100 liralık kıyma istemeye utandım'

Gözyaşlarını tutamadı! '100 liralık kıyma istemeye utandım'
Hayvan sayısındaki azalma nedeniyle kıymanın kilosu çok yakında 350 TL’den 480 TL’ye çıkacak: Ette kriz büyüyor

Hayvan sayısındaki azalma nedeniyle kıymanın kilosu çok yakında 350 TL’den 480 TL’ye çıkacak: Ette kriz büyüyor

En Çok Okunan Haberler