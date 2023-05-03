Gözyaşlarını tutamadı! '100 liralık kıyma istemeye utandım'

03 Mayıs 2023 Çarşamba, 17:43

Cumhuriyet TV ekibi İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim anketini sürdürüyor. Büyükçekmece'de "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı" sorusunu yönelttiğimiz yurttaş gözyaşlarını tutamadı.

Yurttaş, "Geçen gün canım köfte çekti, ağlamak istemiyorum. 100 liralık kıyma istedim avuç içi kadar verdiler. Utandım. Kasap 'sen niye utanıyorsun bu hale getirenler utansın' dedi" sözleriyle ekonomik krizi gözler önüne serdi.