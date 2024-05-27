Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, bu yıl kurbanlık arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, kurbanlık fiyatlarının kilogram başına 150-300 lira arasında değiştiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:30
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Abone Ol google-news

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, geçen yıllardaki kesim sayıları ölçü alındığında bu yıl kurbanlık arzında herhangi sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

Hacıince, yazılı açıklamasında, çobanlar, yetiştiriciler, kasaplar, nakliyeciler, hayvan pazarlarındaki seyyar satıcılar ve kesimhaneler göz önünde bulundurulduğunda yaklaşan Kurban Bayramı'nın oluşturduğu ekonominin büyük olduğuna işaret etti.

Bayram öncesi saha araştırması yaptıklarını bildiren Hacıince, şu ifadeleri kullandı: "Yetiştiren ve satan kesimlerin kurbanlık temininde sıkıntı yaşamadığı ve yeterli sayıda kurbanlık hayvanı satışa hazır bir şekilde beklettiği tespit edilmiştir. Bunun yanında vekaleten kurban kesim hizmeti veren vakıf ve derneklerin de kurbanlık tedariklerini tamamlayarak hisse bedellerini açıkladığı görüldü. Kısaca söylemek gerekirse geçtiğimiz yıllardaki kesim sayıları ölçü alındığında bu yıl için kurbanlık arzında herhangi sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığı kanaatine varılmıştır."

KURBANLIK FİYATLARI KAÇ LİRA?

Hacıince, İstanbul dışındaki bütün büyük şehirlere kurbanlık sevklerinin başladığına dikkati çekerek, İstanbul'a yapılacak sevklerin bayrama 15 gün kala başlayacağını kaydetti.

Kurbanlık fiyatlarının arz talep dengesine göre oluşacağının altını çizen Hacıince, "Fiyatlar, kilogram başına 150-300 lira arasında değişiyor. Kurbanlık hayvanlara talep oluşumunda vatandaşlarımızın alım gücü ve vekalet kurban fiyatı ile pazardaki kurban fiyatları arasındaki makas etkili olacaktır. Bayram tatilinin uzunluğu da talep oluşumuna etki eden diğer bir faktördür." dedi.

Hacıince, Kurban Bayramı'nda sakatat ve deri israfının da yaşandığına işaret ederek, kesim yapanlara bu konuda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.


Ulusal Kırmızı Et Konseyi haberleri Kırmızı et haberleri Kurbanlık haberleri Ahmet Hacıince haberleri

İlgili Haberler

Uzmanından kurbanlık önerileri: Nelere dikakt etmeliyiz?

Uzmanından kurbanlık önerileri: Nelere dikakt etmeliyiz?
Kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurbanlık fiyatları belli oldu
Prof. Dr. Güzin Kaban: 'Kurbanlıkları stresten uzak tutun'

Prof. Dr. Güzin Kaban: 'Kurbanlıkları stresten uzak tutun'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!

Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Yengeç burcu yorumu
CHP'den 'Büyük Emekli Mitingi'... Özgür Özel, Mehmet Şimşek'e seslendi: 'Başımızda bir gulyabani var, hayaleti aramızda...'

CHP'den 'Büyük Emekli Mitingi'... Özgür Özel, Mehmet Şimşek'e seslendi: 'Başımızda bir gulyabani var, hayaleti aramızda...'
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Aslan burcu yorumu
Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler

Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
Özgür Özel: ‘İktidar olduğumuzda en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılacak’

Özgür Özel: ‘İktidar olduğumuzda en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılacak’