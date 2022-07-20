Küresel akıllı telefon pazarı 2022 ikinci çeyrekte daraldı
Küresel akıllı telefon pazarı 2022 ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 daraldı.
Pazar araştırma şirketi Canalys tarafından hazırlanan rapora göre, küresel akıllı telefon nakliyeleri ekonomideki ters rüzgarların ve bölgesel belirsizliklerin etkisiyle düştü.
Forex'in haberine göre, Küresel akıllı telefon pazarı daralsa da Samsung, özellikle A serisi telefon satışlarının etkisiyle yüzde 21 pazar payı elde etti. Apple yüzde 17 pazar payı alarak ikinci sıraya otururken, Xiaomi, OPPO ve Vivo'nun Çin'de satışları düşmeye devam etti. Bu 3 şirketin pazar payları sırasıyla yüzde 14, yüzde 10 ve yüzde 9 oldu.
2021 ikinci çeyrekte Samsung'un pazar payı yüzde 18, Apple'ın yüzde 17, Xiaomi'nin yüzde 17, OPPO'nun yüzde 11 ve Vivo'nun yüzde 10 olmuştu.
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