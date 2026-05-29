Küresel devlerden gümüş uyarısı: Rekor sonrası fiyatlar hâlâ yüksek

29.05.2026 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Küresel yatırım bankaları, son dönemde sert yükselen gümüş fiyatlarına karşı yatırımcıları uyardı. UBS, HSBC ve Macquarie analistleri, yüksek oynaklık ve zayıflayan sanayi talebinin gümüş piyasasını daha kırılgan hale getirdiğini belirtti.
Geçen yıl güçlü yükseliş kaydeden gümüş fiyatları, büyük yatırım bankalarının dikkatini çekti. Analistler, 2025 boyunca yaklaşık yüzde 140 yükselen gümüşte aşırı değerleme riskinin arttığını ifade etti.

UBS, HSBC ve Macquarie gibi küresel finans kuruluşları, mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülebilir olmayabileceği uyarısında bulundu.

GÜMÜŞTE “AŞIRI DEĞERLEME” ENDİŞESİ

Analistlere göre son aylarda hızlanan yükseliş, yatırımcı ilgisini artırırken sanayi tarafında talep baskısına neden olmaya başladı.

Özellikle teknoloji ve güneş paneli üreticilerinin artan maliyetler nedeniyle daha temkinli hareket ettiği belirtiliyor.

Yüksek fiyat seviyeleri ve sert dalgalanmalar, piyasadaki kırılganlığı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

UBS: SANAYİ TALEBİ ZAYIFLIYOR

UBS analistleri, mevcut fiyat seviyelerinin sanayi talebini baskıladığını değerlendirdi.

Bankanın analizinde, gümüşü altından ayıran temel unsurun merkez bankası desteğinin bulunmaması olduğu vurgulandı.

Analistler, gümüşün resmi rezervlerde yer almamasının piyasayı daha hassas hale getirdiğini belirtti.

HSBC: YÜKSELİŞ ALANI SINIRLI

HSBC analistleri ise gümüşün hâlâ aşırı değerli olduğunu savundu.

Bankaya göre altın fiyatları yükselmeye devam etse bile gümüş fiyatlarında geri çekilme görülebilir.

Analistler, mevcut görünümde yukarı yönlü hareket alanının sınırlı kaldığını ifade etti.

MACQUARIE: FED BASKI YARATABİLİR

Macquarie stratejistleri de ABD Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemde faiz artırabileceği beklentisinin değerli metaller üzerinde yeni baskı oluşturabileceğini belirtti.

Fed’in sıkı para politikası ihtimali, yatırımcıların risk iştahını azaltabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

TARİHİ ZİRVE SONRASI SERT DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatları ocak ayında ons başına 120 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü.

Ancak piyasada kısa süre sonra sert satışlar yaşandı ve fiyatlar tek günde yaklaşık yüzde 30 geriledi.

ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da gümüş piyasasındaki volatiliteyi artırdı.

Analistler, jeopolitik risklerin kısa vadede fiyat hareketlerini daha sert hale getirebileceğini belirtiyor.

Bayram tatilinde kur depremi: Dolar/TL rekor kırdı Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL yeni zirvesini gördü. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve faiz belirsizliği doların güç kazanmasına neden oldu.
Petrol fiyatları yükseldi, yatırımlar durdu: Şirketler 500 milyar dolar barajının altında kaldı Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı son rapor, küresel petrol yatırımlarındaki yavaşlamanın hızlandığını ortaya koydu. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz, enerji yatırımlarının yönünü değiştirmeye başladı.
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Mayıs 2026 Cuma... 29 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 29 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...