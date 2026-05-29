Küresel devlerden gümüş uyarısı: Rekor sonrası fiyatlar hâlâ yüksek

Geçen yıl güçlü yükseliş kaydeden gümüş fiyatları, büyük yatırım bankalarının dikkatini çekti. Analistler, 2025 boyunca yaklaşık yüzde 140 yükselen gümüşte aşırı değerleme riskinin arttığını ifade etti.
UBS, HSBC ve Macquarie gibi küresel finans kuruluşları, mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülebilir olmayabileceği uyarısında bulundu.
GÜMÜŞTE “AŞIRI DEĞERLEME” ENDİŞESİ
Analistlere göre son aylarda hızlanan yükseliş, yatırımcı ilgisini artırırken sanayi tarafında talep baskısına neden olmaya başladı.
Özellikle teknoloji ve güneş paneli üreticilerinin artan maliyetler nedeniyle daha temkinli hareket ettiği belirtiliyor.
Yüksek fiyat seviyeleri ve sert dalgalanmalar, piyasadaki kırılganlığı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
UBS: SANAYİ TALEBİ ZAYIFLIYOR
UBS analistleri, mevcut fiyat seviyelerinin sanayi talebini baskıladığını değerlendirdi.
Bankanın analizinde, gümüşü altından ayıran temel unsurun merkez bankası desteğinin bulunmaması olduğu vurgulandı.
Analistler, gümüşün resmi rezervlerde yer almamasının piyasayı daha hassas hale getirdiğini belirtti.
HSBC: YÜKSELİŞ ALANI SINIRLI
HSBC analistleri ise gümüşün hâlâ aşırı değerli olduğunu savundu.
Bankaya göre altın fiyatları yükselmeye devam etse bile gümüş fiyatlarında geri çekilme görülebilir.
Analistler, mevcut görünümde yukarı yönlü hareket alanının sınırlı kaldığını ifade etti.
MACQUARIE: FED BASKI YARATABİLİR
Macquarie stratejistleri de ABD Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemde faiz artırabileceği beklentisinin değerli metaller üzerinde yeni baskı oluşturabileceğini belirtti.
Fed’in sıkı para politikası ihtimali, yatırımcıların risk iştahını azaltabilecek faktörler arasında gösteriliyor.
TARİHİ ZİRVE SONRASI SERT DÜŞÜŞ
Gümüş fiyatları ocak ayında ons başına 120 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü.
Ancak piyasada kısa süre sonra sert satışlar yaşandı ve fiyatlar tek günde yaklaşık yüzde 30 geriledi.
ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da gümüş piyasasındaki volatiliteyi artırdı.
Analistler, jeopolitik risklerin kısa vadede fiyat hareketlerini daha sert hale getirebileceğini belirtiyor.