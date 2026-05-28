Cumhuriyet Gazetesi Logo
Petrol fiyatları yükseldi, yatırımlar durdu: Şirketler 500 milyar dolar barajının altında kaldı

Petrol fiyatları yükseldi, yatırımlar durdu: Şirketler 500 milyar dolar barajının altında kaldı

28.05.2026 09:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Petrol fiyatları yükseldi, yatırımlar durdu: Şirketler 500 milyar dolar barajının altında kaldı

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı son rapor, küresel petrol yatırımlarındaki yavaşlamanın hızlandığını ortaya koydu. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz, enerji yatırımlarının yönünü değiştirmeye başladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) 28 Mayıs tarihli raporu, yüksek petrol fiyatlarının artık doğrudan daha fazla yatırım anlamına gelmediğini gösterdi.

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın, küresel deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması, yatırımcıların enerji stratejilerini yeniden şekillendirdi.

HÜRMÜZ KRİZİ ENERJİ STRATEJİLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tıkanıklık, küresel enerji piyasalarında arz kesintileri ve fiyat dalgalanmalarına yol açtı.

Bu süreçte ülkeler ve enerji şirketleri, mevcut riskleri azaltmak amacıyla yeni ticaret rotaları ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye başladı.

Rapora göre hem enerji üreticisi hem de tüketici ülkeler, enerji arz güvenliğini sağlamak için ticaret yollarını çeşitlendirme çabalarını hızlandırdı.

PETROL YATIRIMLARINDA 500 MİLYAR DOLARIN ALTINDA BEKLENTİ

UEA verilerine göre yüksek petrol fiyatlarına rağmen yeni petrol projelerine ayrılan bütçenin 2026 yılında 500 milyar dolar seviyesinin altında kalması bekleniyor.

Bloomberg’ün aktardığı değerlendirmelere göre yaşanan arz şoku, enerji yatırımlarında yalnızca geleneksel kaynaklara değil, daha erişilebilir ve güvenilir alternatif enerji kaynaklarına geçişi de hızlandırıyor.

FATİH BİROL: “TARİHİN EN BÜYÜK ENERJİ GÜVENLİĞİ KRİZİ”

UEA Başkanı Fatih Birol, raporla ilgili değerlendirmesinde mevcut durumun geçici bir dalgalanmadan ibaret olmadığını söyledi.

Birol, “Dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük enerji güvenliği krizinin tam ortasındayız ve bu durumun küresel düzeyde yatırım stratejilerini yeniden şekillendireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fatih Birol, hem üretici hem de tüketici ülkelerin enerji güvenliğini sağlama isteğinin, yatırımların yönünü kalıcı şekilde değiştirdiğini belirtti.

İlgili Konular: #petrol #dolar

İlgili Haberler

Dünyanın en borçlu ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en borçlu ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Küresel hanehalkı borcu 2026 itibarıyla 65,3 trilyon dolara yükseldi. Toplam borcun yarısından fazlası ABD ve Çin’de yoğunlaşırken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
Kritik araştırma yayımlandı: Türkiye'de maaşların üçte biri vergiye gidiyor
Kritik araştırma yayımlandı: Türkiye'de maaşların üçte biri vergiye gidiyor Avrupa’da yüksek gelir grubundaki çalışanların maaşlarından yapılan vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Euronews araştırmasına göre en yüksek net gelir Bulgaristan’da elde edilirken, en yüksek kesinti Belçika’da uygulanıyor. Peki Türkiye'de son durum ne? İşte ayrıntılar...
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 28 Mayıs 2026 Perşembe...
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 28 Mayıs 2026 Perşembe... 28 Mayıs 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 28 Mayıs 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...