Bayram tatilinde kur depremi: Dolar/TL rekor kırdı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye piyasalarında işlemlerin durduğu günde dolar/TL yeni rekor seviyesini test etti.
Dolar/TL kuru, 45,9607 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Kur saat 09.42 itibarıyla yatay seyirle 45,9040 seviyesinden işlem gördü.
Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 53,2800 seviyesinde bulunurken, sterlin/TL ise yüzde 0,2 gerileyerek 61,5150 seviyesinden satıldı.
DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Küresel piyasalarda dolar endeksi yeni işlem gününde yüzde 0,1 yükselişle 99,4 seviyesine çıktı.
Dolar/TL kuru dün dar bantta hareket ederken günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,9030 seviyesinden tamamladı.
FAİZ BELİRSİZLİĞİ DOLARI DESTEKLİYOR
ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdı.
Artan enflasyon beklentileri, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası konusunda belirsizliğe neden olurken, bu durum doların küresel çapta güç kazanmasını sağladı.
Güçlenen doların ise riskli varlıklara yönelik talebi zayıflattığı değerlendiriliyor.