Küresel ekonomi Washington’a kilitlendi: Piyasaların gözü Fed faiz kararında!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) TSİ 22.00’de açıklayacağı faiz kararında, politika faizinin sabit tutulması bekleniyor. Piyasalarda asıl odak ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlara ve olası faiz indirimlerine ilişkin yönlendirmelere çevrilmiş durumda.

Ancak mevcut ekonomik göstergeler, Fed’in yakın vadede yeni bir faiz indirimi adımı atma ihtimalinin zayıf olduğuna işaret ediyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNDE DURAKLAMA SİNYALİ

Geçen yılın son aylarında işgücü piyasasına ilişkin endişeleri azaltmak amacıyla art arda faiz indirimlerine giden Fed yetkilileri, son toplantıdan bu yana açıklanan veriler sonrası daha temkinli bir duruş benimsedi. Yetkililer, mevcut para politikası duruşunun “iyi bir noktada” bulunduğunu vurguluyor.

POLİTİKA İYİ KONUMLANMIŞ DURUMDA

Yahoo Finans’ta Jennifer Schonberger’in derlediği analizde görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Başekonomisti Matt Luzzetti, Fed üyelerinin politika faizinin artık “nötr faiz” tahmin aralığında bulunduğuna dikkat çekeceğini belirtti.

Luzzetti, bu yaklaşımın, gelecek veriler doğrultusunda Fed’in hem istihdam hem de enflasyon cephesindeki risklere karşı esnek hareket edebilmesini sağlayacağını ifade etti.

Evercore ISI Küresel Politika ve Merkez Bankacılığı Strateji Başkanı Krishna Guha da Fed’in uzun süreli bir faiz duraklamasına hazırlandığı görüşünü paylaştı.

POWELL’DAN TEMKİNLİ MESAJ BEKLENTİSİ

Guha, “Powell, politikanın iyi konumlanmış olduğunu ve yakın zamanda yeniden faiz indirimi için aciliyet bulunmadığını vurgulayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Powell’ın, işgücü piyasasında belirgin bir zayıflama yaşanması hâlinde önümüzdeki aylarda faiz indiriminin gündeme alınabileceğini ifade etmesi bekleniyor. Ancak bu koşullar oluşmadığı sürece, Fed’in Powell’ın mayısta sona erecek başkanlık süresinin kalan bölümünde faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülüyor.

İSTİHDAM VE ENFLASYON CEPHESİNDE KARMAŞIK TABLO

Son istihdam verileri, işgücü piyasasında ivmenin sınırlı kaldığını gösterirken, enflasyonun Fed’in hedefinin üzerinde seyrettiğine işaret ediyor. Özellikle çekirdek enflasyon göstergelerinin yüksek seviyelerde kalması, Fed’in temkinli duruşunu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Fed’in yakından takip ettiği çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi de enflasyon baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor.

FED İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI SÜRÜYOR

Faiz kararında büyük bir sürpriz beklenmemesine rağmen, Fed içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle karşı oy ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni oy hakkı kazanan bazı bölgesel Fed başkanlarının, enflasyonla mücadele gerekçesiyle faizlerin sabit tutulmasını savunması bekleniyor.

Öte yandan Powell ve Fed yönetimindeki diğer isimler, yeni bir adım atmadan önce ekonomik verilerin yakından izlenmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor.

KARŞI OY İHTİMALİ GÜNDEMDE

Daha önce faiz indirimi yönünde karşı oy kullanan bazı Fed üyelerinin bu toplantıda da benzer bir tutum sergileyebileceği ifade ediliyor. Bu durum, karar metninde görüş ayrılıklarının yansımasına neden olabilir.

YENİ TAHMİN YOK, ODAK BASIN TOPLANTISINDA

Toplantının ardından yeni bir nokta grafiği ya da ekonomik tahmin yayımlanmayacak. Bu nedenle piyasalar açısından Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlar kritik önem taşıyor.

Powell, faiz kararının ardından TSİ 22.30’da kameraların karşısına çıkacak. Bu toplantı, Fed Başkanı’nın son dönemde yaşanan siyasi ve hukuki tartışmaların ardından yapacağı ilk kapsamlı kamuoyu değerlendirmesi olacak. Powell’ın, söz konusu başlıklara doğrudan değinmesi ise beklenmiyor.