Küresel ekonomiyi bekleyen 'bakır' sıkıntısı

23 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Bilgisayar çiplerinden ekmek kızartma makinelerine ve klimalara kadar birçok alanda kullanılan bakır fiyatları mart ayından bu yana yaklaşık üçte bir oranda düştü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, modern yaşamda bakır kritik öneme sahip. Bir otomobilde ortalama 30 kilo kadar bakır kullanılıyor.

Küresel durgunluğun talebe sekte vuracağı beklentisiyle yatırımcıların büyümeyle paralel hareket eden bakırda satışa geçtiği belirtiliyor.

En büyük bazı maden ve metal işlemcileri sadece birkaç yıl içerisinde dünyanın en kritik metalinde kıtlık olacağı, bu durumun imalat maliyetlerini artırarak enflasyonu körükleyeceği uyarısında bulunuyor. Wells Fargo Steratejisti John LaForge "Piyasalar son endişeleri yansıtıyor. Geleceğe baktığımızda ise dünyanın değişeceğini görüyoruz. Elektrikli araçlar bakır talebini daha da artıracak" değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın en büyük bakır üreticilerinden biri olan Freeport-McMoran fiyatların yeni yatırımları desteklemekte yetersiz olduğu uyarısı yaptı.

"TALEP 2'YE KATLAYACAK"

S&P Global'in bir çalışmasına göre dünya elektrikli araçlara geçtikçe sıfır emisyon hedeflerinin metale olan talep 2035 yılına kadar ikiye katlayarak yıllık 50 milyon metrik ton olacak. BloombergNEF bakır talebinin 2022'den 2040'a kadar yüzde 50'den fazla artacağını tahmin ediyor.

Bu tahminler, hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadele etmek içni sıfır emisyon hedeflerine bağlı kalacağı varsayımıyla yapılıyor.



