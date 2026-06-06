Küresel enflasyon sıralaması değişti: Türkiye G20'nin zirvesinde, dünyada 4. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi istatistiklere göre Türkiye'de tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,71 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle gıda, konut ve ulaştırma gibi temel harcama gruplarındaki fiyat artışlarının hane halkı bütçesi üzerindeki ağır baskısı mayıs ayında da devam etti. Ancak TÜİK tarafından duyurulan bu güncel veriler, sadece yurt içindeki ekonomik tabloyu değil, Türkiye'nin uluslararası arenadaki makroekonomik konumundaki çarpıcı değişimi de gözler önüne serdi.

9 AYDA ENFLASYON YÜZDE 1 DÜŞMEDİ!

Küresel piyasaların ve makroekonomi analistlerinin yakından takip ettiği uluslararası veri platformu Trading Economics ve FocusEconomics verileriyle desteklenen küresel enflasyon haritası, Türkiye için tarihi bir eşiğin geçildiğini gösterdi. Uzun yıllardır kronik hiperenflasyon sorunlarıyla mücadele eden ve küresel enflasyon listelerinin zirvesinden inmeyen Arjantin'de, son açıklanan resmi makroekonomik göstergeler yıllık enflasyonun yüzde 32,4 seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Türkiye'de 2025 Ağustos'ta TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 32,95 seviyesinde bulunurken aradan geçen 9 ayda yüzde 1 bile düşüş kaydedilemedi. Bu sürede enflasyon ancak yüzde 0,34 düşüş göstererek yüzde 32,61 seviyesine geriledi.

EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP ÜLKELER

Ortaya çıkan bu yeni tabloya göre Türkiye, mayıs ayında kaydettiği yüzde 32,61'lik resmi tüketici enflasyonu ile Arjantin'i geride bırakarak dünya genelinde en yüksek enflasyon oranına sahip dördüncü ülke konumuna yerleşti. Küresel ölçekte derlenen enflasyon istatistiklerine göre, listenin zirvesinde uzun süredir ağır ekonomik krizler ve ambargolarla boğuşan Venezuela yer alıyor.

Venezuela'yı iç savaş ve istikrarsızlığın gölgesindeki Güney Sudan ikinci sırada izlerken, listenin üçüncü sırasında uzun süredir uluslararası yaptırımların baskısı altında olup 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail ile savaş halinde olan İran bulunuyor. Türkiye ise son verilerle birlikte dördüncü sıraya tırmanarak, uzun süredir kendi üzerinde yer alan Arjantin'i beşinci sıraya itti.

G20'DE ZİRVE

Sıralamadaki bu değişim, özellikle G20 ve OECD gibi Türkiye'nin de üyesi olduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gruplarında çok daha dikkat çekici bir ayrışmayı beraberinde getiriyor. Görsel veri analizi platformu Visual Capitalist ve OECD'nin yayınladığı son tüketici fiyat endeksi raporlarına göre, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan diğer ülkelerde enflasyon oranları tek hanelerde ve ağırlıklı olarak yüzde 3 ile 5 bandında seyrediyor. Bugüne kadar G20 ülkeleri içinde Arjantin'in ardından en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke olan Türkiye, mayıs ayı verilerinin ardından kendi grubunda açık ara en yüksek fiyat artış oranına sahip ülke konumuna gelerek G20'de birinciliğe oturdu.