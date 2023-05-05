Küresel gıda fiyatları bir yıl sonra ilk kez yükseldi

Dünya gıda fiyatları nisan ayında bir yıldır ilk kez yükselerek 127.2 seviyesine çıktı.

Reuters
Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:51
Küresel gıda fiyatları bir yıl sonra ilk kez yükseldi
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Dünya gıda fiyatları nisan ayında bu yıl ilk kez artış kaydederek mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen rekor seviyenin yüzde 20 üzerine çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mart ayındaki revize 126.5 seviyesinden nisan ayında 127.2'e çıktı.

Mart gıda fiyatları endeksi daha önce 126.9 olarak açıklanmıştı.


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