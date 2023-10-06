Küresel gıda fiyatlarında sınırlı düşüş

Dünya gıda fiyatları eylül ayında şeker fiyatlarındaki artışa rağmen 0.6 puan düşüşle 121 seviyesine geriledi

Reuters
Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:24
Küresel gıda fiyatlarında sınırlı düşüş
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Dünya gıda fiyatları eylül ayında büyük bir değişim göstermedi. Bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki düşüşler, şeker ve mısır fiyatlarındaki artışı dengeledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ağustos ayındaki revize 121.6 seviyesinden Eylül ayında 121'e düştü.

Dünya gıda fiyatları endeksi Eylül itibarıyla, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Mart 2022'de kaydettiği tarihi zirvenin %24 altında bulunuyor.

FAO daha önce Ağustos ayı gıda fiyatları endeksinin 121.4 seviyesinde olduğunu açıklamıştı


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